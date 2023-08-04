Угроза атак беспилотников будет сохраняться, пока Украина имеет доступ к Черному морю – сенатор

Россия согласится вести переговоры с Украиной только на условиях выполнения задач, поставленных в рамках специальной военной операции (СВО), чтобы западный проект «анти-Россия» перестал существовать. Об этом заявил заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сегодня в пресс-центре парламентской газеты. По его оценке, опасность атак беспилотников на Россию будет сохраняться, пока Украина имеет доступ к Черному морю.

«Чтобы запускать (морские беспилотники), надо иметь выход к морю. Он у Украины остался только в районе Николаева и Одессы. Если так дальше будет продолжаться, то мы неминуемо столкнемся с ситуацией, когда Украину нужно будет отсечь от Черного моря. Как в свое время от Азовского – и сразу прекратились провокации в Керченском проливе и в акватории Азовского моря. Пока из Николаева и Одессы будут запускаться такие морские дроны, опасность будет существовать», – пояснил Джабаров.

В то же время сенатор обратил внимание, что атаки дронов на объекты в России участились на фоне отсутствия у Украины «реальных успехов на сухопутных направлениях». «Решили перенести акцент на мощные атаки на Черноморский флот и Крым. Мы готовы к отражению атак. И, конечно, ответ на любую провокацию будет жестким. Но чтобы атаки были сведены к минимуму, надо отодвинуть украинских террористов от Черного моря и сделать это как можно быстрее», – подчеркнул он.

При этом Джабаров не считает, что военные действия сместились на территорию РФ. «Я бы с этим не согласился. Во-первых, запугивать нас бесполезно. Недавно был по своим делам в «Москва-Сити» – людской муравейник… все работает замечательно. Украина пытается большим количеством налетов беспилотников создать впечатление, что они переносят тяжесть военных действий на территорию России. Это миф, это блеф, потому что в реальности это не так», – констатировал он.

«Я не сомневаюсь, что будет найдено противоядие против этих беспилотников. А те, кто распускает слухи, что якобы беспилотники запускаются с территории России какими-то группами сопротивления, – это, конечно, полный бред. Никто не запускает их с нашей территории, потому что это быстро вскрывается. Это делают с территории Украины. Наши ПВО и силы самообороны будут решительно пресекать все подобные попытки нанести урон России», – уверен замглавы комитета СФ по международным делам.

Вместе с тем Джабаров считает вполне правдоподобной версию немецкого издания Die Welt, что при отсутствии успехов ВСУ Запад принудит киевский режим пойти на мирные переговоры с Москвой. «Сценарий правдоподобен, но меня смущает другое – очень часто на Западе говорят не о мирных переговорах, а о «перемирии». На это российская сторона вряд ли пойдет, потому что понимает – перемирие будет использовано Украиной только для наращивания своих поредевших сил и поставок вооружения с Запада для подготовки дальнейшей борьбы. То есть Украина по-прежнему останется проектом «анти-Россия», что нас категорически не устраивает», – заявил сенатор.

«Россия пойдет на переговоры только исключительно для того, чтобы решить те задачи, которые были поставлены нашим президентом перед началом СВО. А вообще, если идти ещё дальше, те задачи, которые были изложены в декабре 2021 года, когда Россия изложила свои требования по безопасности», – заключил Джабаров.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью Украина предприняла попытки атаковать морскими беспилотниками Крым и Новороссийск. Все они были сбиты, повреждений и пострадавших нет.

30 июля и 1 августа украинские беспилотники пытались атаковать объекты в московском регионе. В обоих случаях один из дронов, потеряв управление при подавлении средствами радиоэлектронной борьбы, потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий «Москва-Сити».

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»