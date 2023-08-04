Навальный приговорен к 19 годам колонии особого режима

Московский городской суд приговорил Алексея Навального к 19 годам колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества и ряду других обвинений. Наказание назначено с учетом предыдущего: в 2022 году Лефортовский суд приговорил его к девяти годам строгого режима и штрафу в 1,2 млн рублей за особо крупное мошенничество и неуважение к суду, передает «Интерфакс».

Суд признал Навального виновным по шести статьям Уголовного кодекса: в создании экстремистского сообщества (ч.3 ст. 281.1 УК), финансировании экстремистской деятельности (ч.2 ст. 283.3 УК), публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, в том числе в интернете (ч.ч. 1, 2 ст. 280 УК), реабилитации нацизма (ч. 3 ст. 354.1 УК), вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных для жизни действий (ч.2 ст. 151.2 УК), а также создании некоммерческой организации, посягающей на права граждан (ч. 2 ст. 239 УК).

Часть обвинений связана с Фондом борьбы с коррупцией, который был создан Навальным и в 2021 году был признан экстремистской организацией и запрещен в России.

Процесс проходил в закрытом режиме в исправительной колонии №6 поселка Мелехова Владимирской области, где Навальный отбывает наказание по предыдущему приговору.

До приговора Лефортовского суда Навальный отбывал 3,5 года лишения свободы, назначенное ему Замоскворецким судом Москвы в 2014 году в рамках так называемого дела «Ив Роше». Условный срок ему заменили на реальный после того, как в начале 2021 года он вернулся в Россию из Германии после лечения. Его задержали в аэропорту, с тех пор он находился с начала в СИЗО, затем – в колонии.

Москва, Светлана Антонова

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