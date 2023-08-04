Запад провоцирует мировую войну

Мир усилиями Запада катится к очередной мировой войне, считает заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Выступая сегодня в пресс-центре «Парламентской газеты», сенатор отметил, что специальную военную операцию (СВО), вероятно, можно было начать и раньше.

«Это предчувствие (движения к мировой войне) не покидает Россию с 2021 года, что мир катился именно к этому. Причем, его подталкивали к этому именно наши западные партнеры», – констатировал Джабаров.

Сенатор обратил внимание, насколько своевременно началась СВО. «Сейчас, по прошествии почти полутора лет после начала СВО понимаешь, как вовремя мы ее начали. Может быть даже еще раньше надо было начать. Потому что мы теперь реально убедились, насколько Запад готовил Украину к войне с Россией. Потому что за то короткое время, которое прошло с начала СВО, мы увидели, как украинская армия была напичкана современным оружием, мощным летательным американским, даже обмундированием, потому что они все были одеты с иголочки. Запад готовил Украину к войне. И наша СВО реально упредила украинцев от начала страшной резни в Донбассе», – сказал он.

«Вот сейчас все начали понимать, насколько серьезно западная элита рассчитывала, честно говоря, нас уничтожить. И какой запал ненависти там (на Украине) за эти годы сформирован был против нашей страны. Поэтому будем биться до конца», – заключил Джабаров.

Москва, Мария Соколова

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