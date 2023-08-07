«Бессмысленный ультиматум»: МИД РФ прокомментировал итоги переговоров в Джидде по Украине

Урегулирование украинского кризиса без участия России невозможно – особенно на фоне накачки киевского режима вооружениями со стороны Запада. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя прошедшие в Саудовской Аравии международные консультации по Украине. По ее оценке, итоги этого саммита представляют собой бессмысленный ультиматум Москве, нацеленный на затягивание боевых действий.

«Подтверждаем нашу позицию по так называемой «формуле мира» Зеленского, которую киевский режим и Запад пытаются продвинуть в ходе таких встреч. Ни один из её пунктов не направлен на поиск переговорно-дипломатического решения кризиса, а их совокупность представляет собой бессмысленный ультиматум России, который нацелен на затягивание боевых действий», – подчеркнула Захарова.

По ее словам, что Москва «высоко ценит посреднические и гуманитарные инициативы» на достижение мира друзей из стран Глобального Юга, принимавших участие во встрече в Саудовской Аравии. «В отличие от киевского режима, мы всегда были и остаёмся открытыми к дипломатическому решению кризиса и готовы ответить на действительно серьёзные предложения. Без участия России и учёта её интересов никакие встречи по тематике украинского кризиса не имеют ни малейшей добавленной стоимости», – пояснила она.

«Всеобъемлющее, устойчивое и справедливое урегулирование возможно только в том случае, если киевский режим прекратит боевые действия и террористические атаки, а его западные спонсоры – накачивание ВСУ вооружениями», – подчеркнула представитель МИД РФ.

«Должны быть подтверждены изначальные основы суверенитета Украины – её нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Должны быть признаны новые территориальные реалии, сложившиеся в результате осуществления жителями новых российских регионов закреплённого в Уставе ООН права на самоопределение, обеспечены демилитаризация и денацификация Украины, права её русскоязычных граждан и национальных меньшинств», – заключила Захарова.

5-6 августа в городе Джидде в Саудовской Аравии прошли консультации по урегулированию конфликта на Украине. По данным местного агентства печати, в ней приняли участие представители более чем 40 стран и международных организаций. В их числе Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Египет, Индия, Катар, Китай, Объединенные Арабские Эмираты, США, Турции, Франция. Россия не была приглашена. Как ранее поясняла Захарова, так называемый мирный план президента Украины, который обсуждался на встрече Джидде, является «попыткой воспользоваться искренними намерениями ряда государств в целях сколачивания антироссийской коалиции».

Москва, Мария Соколова

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