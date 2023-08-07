Никаких «немедленных прекращений огня»! Киев раздражен позицией государств Глобального Юга

Киевский режим не пойдет на переговоры с Москвой без вывода российских войск с украинской территории. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя итоги «мирных» консультаций в Саудовской Аравии, которые прошли без участия России

«Единственный базовый «переговорный фундамент» – это «формула мира» президента Зеленского. Никаких компромиссных позиций типа «немедленных прекращений огня» и «переговоров здесь и сейчас», дающих России время оставаться на оккупированных территориях, быть не может. Только вывод русских войск за границы 1991 года. Не надо иллюзий: любой «Минск-3» продолжит войну в будущем», – подчеркнул Подоляк, слова которого цитируют украинские СМИ.

Советник Зеленского также посетовал, что на встрече в Саудовской Аравии сложнее всего было объяснить странам Глобального Юга, почему РФ должна покинуть территорию Украины. «Некоторые страны продолжают думать, что это вопрос территориальных нюансов. Подразумевается, что РФ атакует территорию ради этой территории – речь о востоке Украины. Оставить что-то в Российской Федерации, хотя бы маленький клочок – это будет означать, что война просто перенесена на следующие этапы», – заявил он, отметив, что некоторые страны просто «не глубоко» разбираются в природе этой войны.

Примечательно: западные СМИ ранее обращали внимание, что Киев на саммите в Саудовской Аравии якобы не особо настаивал на ключевом пункте «формулы Зеленского» о невозможности переговоров до вывода войск РФ.

5-6 августа в городе Джидде в Саудовской Аравии прошли консультации по урегулированию конфликта на Украине. В переговорах приняли участие представители более чем 40 стран и международных организаций. В их числе Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Египет, Индия, Катар, Китай, Объединенные Арабские Эмираты, США, Турции, Франция. Россия не была приглашена. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, итоги встречи в Джидде представляют собой бессмысленный ультиматум Москве, нацеленный на затягивание боевых действий. Накануне она назвала план Зеленского «попыткой воспользоваться искренними намерениями ряда государств в целях сколачивания антироссийской коалиции».

Киев, Мария Соколова

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