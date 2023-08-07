Момент истины: предстоящая осень станет определяющей для исхода конфликта на Украине

Без решающего российского наступления предстоящей осенью конфликт на Украине скатится к ожидаемой Западом войны на истощение. Такое мнение высказал военный эксперт Владислав Шурыгин в своем телеграм-канале. По его оценке, именно предстоящие месяцы станут определяющими для «хода и исхода» войны.

«Два летних месяца украинского наступления окончательно продемонстрировали, что у ВСУ нет никаких реальных шансов нанести военное поражение России, и вынудить её принять мир на украинских условиях. Более чем стотысячная украинская группировка, собранная для стремительного прорыва русской обороны и выхода в глубокий тыл ВС РФ, не смогла преодолеть даже полосу обеспечения перед основной линией русской обороны, и понесла огромные потери в людях и технике. И, стремясь найти «приемлемое» для уязвленного самолюбия США и их ближайших союзников, спланировавших и командовавших «стратегическим украинским «наступом», объяснение этой военной неудаче, в западном военно-экспертном сообществе дружно заговорили о позиционном тупике этой войны, «проклятии Первой мировой», как его кто-то метко окрестил», – отметил Шурыгин.

При этом военный эксперт обратил внимание, что на Западе возник даже специальный термин «взаимное истощение равных по силе противников». «Сразу нашлась и аналогия – ирано-иракская война 1980-1988 годов, так же носившая затяжной позиционный характер. Из пыльных архивов на свет божий стали извлекаться папки времен Первой мировой, и новой целью войны на Западе всё чаще называют уже не решительный военный разгром России на поле боя, а её истощение затяжной войной, к которой Запад теперь, вроде как, переходит», – пояснил он.

Как полагает Шурыгин, предстоящей осенью наступает «момент истины», когда военная инициатива переходит к России и дает возможность начать своё наступление. «Момент для этого самый подходящий. ВСУ потратили большую часть своих резервов, и до конца августа окончательно исчерпают свои наступательные возможности. Войска деморализованы неудачами. Потери в людях и технике огромны, и потребуется не менее трех месяцев на их восстановление. Поэтому, осень становится благоприятным временем для нашего наступления. К этому моменту будут окончательно сформированы и пройдут боевое слаживание новые наши соединения, промышленность выйдет на «плато» производства всего необходимого для фронта. И от успеха нашего наступления будет зависеть дальнейший ход и исход войны», – полагает эксперт.

«Сможет ли наше командование преодолеть «проклятье Первой мировой» и продемонстрировать то, что российская армия является армией 21 века? Если мы нанесём стратегическое поражение ВСУ и их западным кураторам, то это, безусловно, изменит характер войны, и она стремительно перейдёт в эндшпиль, при котором США, оказавшись перед перспективой военного разгрома Украины, бросятся спасать её, соглашаясь на любые условия мира, при которых Украина сохранится, хотя бы частично, как буферное независимое образование», – подчеркнул он.

«Если же и мы увязнем в позиционных боях и не сможем «двинуть фронты» вперёд, то тогда война имеет все шансы стать той самой затяжной войной на истощение, к которой начал готовиться Запад», – заключил Шурыгин.

Москва, Мария Соколова

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