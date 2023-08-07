Синоптики обещают Москве спад жары

В московском регионе ожидается спад жары после пиковых значений воскресенья и понедельника, но температура воздуха по-прежнему будет превышать норму на 3-4°. Согласно прогнозу Гидрометцентра, пройдут кратковременные дожди, местами в сопровождении гроз и порывистого ветра.

Во вторник, 8 августа, возможен небольшой дождь, местами умеренный. Ночью в Москве 18...20°, по области 16...21°. Днем в столице до 27°, в Подмосковье – до 29°. Местами возможны порывы ветра до 15 м/с.

В среду, 9 августа, местами вновь вероятен кратковременный дождь, в отдельных районах – гроза. Ночью в Москве 15...17°, по области 13...18°. Днем воздух прогреется в столице до 26°, в Подмосковье – до 28°. При грозе порывы ветра могут достигать 17 м/с.

В четверг, 10 августа, местами опять прогнозируется небольшой кратковременный дождь. Ночью в Москве станет прохладнее – 13...15°, по области – 11...16°. Днем в столице до 27°, в Подмосковье – до 28°.

В пятницу и субботу, 11-12 августа, местами ожидается кратковременный дождь. В дневное время температура будет подниматься до 28-29°.

Москва, Светлана Антонова

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