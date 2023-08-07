БРИКС: 23 государства подали заявки на вступление в блок

Заявки на вступление в БРИКС, объединяющее Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, подали 23 государства.. Об этом сообщила министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор. По ее словам, решение о расширении блока будут принимать его лидеры

«Лидеры БРИКС на саммите обсудят расширение организации. Мы помним, что ЮАР стала первой страной, которая была принята в объединение уже после его создания. Как председатель БРИКС ЮАР будет вести на саммите переговоры о модели расширения и его принципах и критериях. Мы постепенно движемся к консенсусу по вопросам расширения БРИКС и надеемся, что он будет достигнут на саммите», – пояснила Пандор (цитата по ТАСС).

По ее словам, лидерам стран БРИКС на саммите будут представлены специальный доклад о принципах расширения объединения и список стран, которые хотят вступить в БРИКС. «Именно лидеры примут окончательное решение по этому вопросу», – сообщила она.

Саммит БРИКС состоится 22-24 августа в Йоханнесбурге и пройдет под председательством ЮАР.

Претория, Светлана Антонова

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