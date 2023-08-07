МИД РФ выразил протест Японии за поддержку терроризма против российской государственности

Сегодня МИД России заявила решительный протест посольству Японии в Москве в связи с предоставлением официальной площадки в Токио для так называемого «Форума свободных народов ПостРоссии»*, деятельность которого признана в РФ нежелательной, а его члены внесены в реестр террористов. Москва считает такие действия вмешательством во внутренние дела РФ.

«Японской стороне было указано, что этот шаг, равно как и подключение к упомянутому сборищу депутатов Парламента Японии, подписавшихся под итоговым «документом» с призывами к подрыву российской государственности и нарушению её территориальной целостности, не могут рассматриваться иначе как попытка вмешательства во внутренние дела нашей страны», – подчеркивается в заявлении.

В МИД РФ отметили привязку этого мероприятия с территориальными притязаниями Токио на Курильские острова и предупредили о чувствительных для Японии ответных мерах. «Администрация [премьер-министра Японии Фумио] Кисиды, без согласия которой указанный «форум» едва ли был бы принят в Японии, тем самым продемонстрировала открытую поддержку террористической риторики и идеологии ненависти в адрес России. В таком контексте не удивлены попыткой Токио увязать состоявшуюся антироссийскую враждебную акцию с собственными нелегитимными реваншистскими притязаниями на южные Курильские острова», – констатировали в министерстве иностранных дел РФ.

«Подобная практика, способная окончательно разрушить остатки демонтированных правительством Японии нормальных отношений, должна быть немедленно прекращена, а японские апологеты террористических идей – понести заслуженное наказание. В случае повторения провокаций вопреки предупреждениям Токио следует быть готовым к самым чувствительным для японских интересов в связях с Россией ответным мерам», – заключили в МИД РФ.

Напомним, в марте этого года Генпрокуратура РФ признала нежелательным в РФ общественное движение «Форум свободных народов постРоссии»* (Free Nations of PostRussia Forum), деятельность которого представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ.

*организация признана нежелательной на территории РФ

Москва, Мария Соколова

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