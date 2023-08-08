В Подмосковье задержан извращенец, пристававший к маленьким девочкам

В подмосковном Орехове-Зуеве задержан 53-летний местный житель, подозреваемый в совершении преступления против половой неприкосновенности малолетних (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, 4 августа мужчина, находясь возле дома на улице Галочкина в городе Орехово-Зуево, продемонстрировал трем девочкам 6, 7 и 8 лет на экране своего мобильного телефона видеоролик порнографического содержания, а также совершил иные действия.

В настоящее время с задержанным проводятся следственные действия, допрошены потерпевшие, свидетели, по месту жительства подозреваемого проведен обыск.

Следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Светлана Антонова

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