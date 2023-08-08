Россияне за месяц продали валюту почти на 44 млрд рублей

На фоне ослабления курса рубля россияне активно избавлялись от валютных накоплений. По итогам июля, когда курс доллара превысил 90 рублей, продажа валюты население составила 44,4 млрд рублей.

Как говорится в материалах Банка России, основная часть продаж валюты пришлась на первую половину месяца. «Продажи осуществлялись как на биржевом рынке, так и через крупнейшие банки (на сумму 16,4 и 28,0 млрд руб. соответственно)», – уточнил регулятор.

Согласно данным ЦБ, совокупный месячный объем торгов на внутреннем валютном рынке в июле незначительно вырос – до 8,2 трлн рублей (в июне – 8,1 трлн рублей). При этом структура биржевого валютного рынка продолжила изменяться в сторону увеличения доли валют дружественных стран. В частности, доля юаня выросла с 39,8% в июне до 44,0% в июле, что стало новым максимумом на российском рынке. Доля «токсичных» валют на биржевом валютном рынке снизилась до 54,4% (в июне – 58,8%), отмечает ЦБ.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»