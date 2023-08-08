В Москве умер знаменитый переводчик зарубежных фильмов Леонид Володарский

В Москве после продолжительной болезни умер знаменитый переводчик фильмов Леонид Володарский. Ему было 73 года, сообщает радиостанция «Говорит Москва», где он вел авторскую программу.

Леонид Володарский родился 20 мая 1950 года в Москве. Окончил Московский государственный институт иностранных языков имени Мориса Тореза. Он известен как советский и российский переводчик, писатель, педагог. Работал в Институте Африки АН СССР, затем – в Институте международного рабочего движения АН СССР.

Выступил в качестве автора сценария и ведущего 10-серийного телефильма «Разведка, о которой знали немногие». Автор политического детектива «Снег из Центральной Америки».

Володарский начал переводить кино в 1968 году. В конце 1970-х с появлением VHS-кассет с видеофильмами, к его услугам начали обращаться видеопираты. Он озвучил множество зарубежных фильмов и телесериалов.

Москва, Светлана Антонова

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