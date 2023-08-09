«Избирательная амнезия, лицемерие и малодушие»: МИД РФ поставил диагноз антироссийской политике Японии

Руководство Японии страдает избирательной амнезией, цинично покрывая США как исполнителя ядерных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки 9 августа 1945 года. Об этом заявил замглавы департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев сегодня на брифинге. По его оценке, таким образом Токио предало сотни тысяч погибших соотечественников.

«Ничего нового в заявлениях японских властей по случаю 78 годовщины атомных бомбардировок мы не услышали – это цинизм, умолчание правды, отказ под предлогом сложной геополитической обстановки от приглашения официальных представителей России на мероприятие в память о жертвах этих ядерных ударов», – заявил Зайцев.

Замглавы ДИП МИД РФ обратил внимание, что такое поведение первых лиц Японии стало уже визитной карточкой страны. «Администрация во главе с премьер-министром [Фумио] Кисидой в который раз покрывает роль США как авторов и исполнителей этого бесчеловечного акта, не имевшего никакого военного обоснования. Одновременно Токио продолжает бросаться надуманными обвинениями в ядерном шантаже со стороны России, тщетно пытаясь спрятать свое малодушие и сервильность в отношении Вашингтона ссылками на ситуации на Украине, которая никак не связана с трагедиями в Хиросиме и Нагасаки. У здравомыслящих людей подобная избирательная амнезия вкупе с русофобской риторикой могут вызвать лишь отторжение», – подчеркнул он.

«Именно СССР был по сути единственной страной, с самого начала донесшей миру правду об ужасных последствиях тех катастрофических событиях, включая публикации в полном объеме архивных материалов с реальными фактами о Хиросиме и Нагасаки, в частности, редкой советской кинохроники, снятой сразу на месте после атомных бомбардировок. Она была передана официальному Токио еще в 2016 году, однако до сих пор им не обнародована», – отметил замглавы ДИП МИД РФ.

«Такое лицемерие, конъюнктурное отношение к истории Второй мировой войны, к сожалению, стало своего рода визитной карточкой официального Токио, обуреваемого реваншистскими грезами, ставшего на путь форсированной инвентаризации и готового предать забвению истинные причины гибели сотен тысяч соотечественников в 1945 году», – заключил Зайцев.

Напомним, 9 августа 1945 года ВВС США сбросили на Нагасаки атомную бомбу мощностью 20 килотонн и массой 4,5 тонны. В результате более 73 тысяч человек погибли и пропали без вести, а после от облучения и ранений ушло из жизни ещё 35 тысяч человек. Была уничтожена бОльшая часть жилых зданий.

6 августа подобной бомбардировке подвергся японский город Хиросима.

Траурные мероприятия в Нагасаки в этом году проходят в усеченном формате. Россия на них не приглашена. При этом в ходе выступлений ни мэр города Сиро Судзуки, ни премьер Фумио Кисида, ни генсек ООН Антониу Гутерриш не упомянули, что бомбардировку японских городов осуществили США.

Москва, Мария Соколова

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