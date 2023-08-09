«Откровенно вредительская политика»: экономист Глазьев назвал «искусственной» девальвацию рубля

Нынешняя девальвация рубля, как и все предыдущие, инициирована руководством Банка России для сверхобогащения своих партнеров – финансовых спекулянтов. Такое мнение высказал доктор экономических наук, член коллегии по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев в своем телеграм-канале. По его оценке, такая политика является «откровенно вредительской».

«В июле крупнейшие экспортеры продали на бирже валюты на $6,9 млрд. В июне было чуть более $7 млрд. Объем российского экспорта товаров в первом полугодии – $205,6 млрд. 40% экспорта идёт в рублях. Остальное (почти $120 млрд) – в валюте. Да, выручка экспортёров падает. В июне она сократилась до 84% от уровня рекордного прошлого года. Но такой спад неспособен так обвалить курс национальной валюты», – полагает он.

«В результате действий ЦБ и Минфина в РФ создан и поддерживается искусственный дефицит валюты. Делается это, чтобы опустить курс рубля и, тем самым, исполнить бюджет. Вчера Минфин отчитался о сокращении дефицита. Но забыл добавить, что дефицит сокращается в результате валютной переоценки. Это очень недалекая и откровенно вредительская политика», – считает экономист.

При этом Глазьев подчеркнул, что уже вполне очевидна общая тенденция – «периодические девальвации курса рубля устраиваются руководством Банка России ради сверхобогащения своих партнеров». «Это было доказано мною при изучении обстоятельств обвала курса рубля в конце 2014 года, организованного фингруппой «Открытие», пользовавшейся покровительством со стороны руководства ЦБ. Последнее предоставило ей кредит в общей сложности на 300 млрд рублей и $30 млрд, которые были использованы для атаки против рубля при попустительстве руководства ЦБ и соучастии сотрудников Мосбиржи. Все мои требования о проведении расследования по фактам манипуляции рынком руководством ЦБ были отвергнуты, а аудитор ЦБ пытался доказать, что этого не было. Спустя 5 лет, после того как ОПГ проводили с сотней миллиардов долларов за рубеж, их объявили в розыск и возбудили уголовные дела», – обратил внимание он.

«Уверен, что за каждым обвалом рубля и вывозом полученных на этом барышей за рубеж стоят коммерческие интересы финансовых спекулянтов, которым покровительствует руководство ЦБ. И это продолжается сейчас, во время войны с Западом. В прошлом году руководители нашего ЦБ отгрузили противнику $300 млрд резервов и $240 млрд позволили оставить там участникам внешнеэкономической деятельности», – заявил Глазьев, подчеркнув, что ущерб, наносимый России коллективным Западом в открытой войне, может оказаться вдвое меньше ущерба, наносимого собственными денежными властями.

Сегодня на Московской бирже курс евро в ходе торгов превысил 107 рублей, что стало новым максимумом с марта прошлого года, курс доллара поднимался до 97,48 рубля.

С начала года евро вырос 32 рубля, доллар – почти 27 рублей. По мнению аналитиков, без вмешательства финансовых властей в ближайшее время доллар может пробить отметку в 100 рублей.

Ранее эксперты также возложили на Центробанк ответственность за новую волну девальвации рубля. По их оценке, на фоне роста инфляции эта ситуация может ударить по уровню жизни россиян. В Госдуме заявили, что Банк России является крупнейшим иноагентом в РФ.

Москва, Мария Соколова

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