«Необходимы радикальные политические решения»: «гайдаровцы» у власти стали критически опасны для российской экономики и государства

Нынешняя финансово-экономическая политика либеральной «гайдаровской группы» в лице глав Минфина РФ Антона Силуанова и Банка России Эльвиры Набиуллиной критически опасна для экономики и в целом государственности России. Об этом заявил известный экономист и публицист Михаил Хазин в программе «Экономика по-русски». По его оценке, нынешняя девальвация создала ситуацию, когда нужно принимать политическое решение, чтобы остановить передачу центра управления Россией на Запад.

«В начале года я сказал, что деньги, которые правительство начало направлять в оборонный сектор (оборонно-промышленный комплекс – ОПК) через малый и средний бизнес начинают приникать в экономику и может начаться экономический рост. Экономический рост начался. Это, правда, некоторым не нравится… Что такое ОПК? Это довольно большой объем оборонного заказа, но в контрактах государственных только главные поставщики. А у серьезных изделий десятки тысяч, иногда за сто тысяч комплектующих. При этом, поскольку в оборонном заказе цены фиксированные, то они фиксированны и по цепочке. Иными словами, та девальвация, которую мы сегодня видим, – это серьезнейший удар по российскому ОПК», – пояснил Хазин.

Экономист обратил внимание, что в результате нынешней девальвации уже есть случаи закрытия нескольких предприятий. «Предприятия не смогут выполнять свои обязанности по той причине, что их подрядчики начнут объяснять – если вы цены не повысите, мы не сможем ничего сделать, потому что у нас уже себестоимость выше, чем та цена, которая у нас с вами в контракте. А этого контракта нет нигде, он нигде не защищен. Это еще не все. Чтобы заплатить, оборонное предприятие должно взять кредит, потому что деньги оно получает в конце (при выполнении заказа). Причем, сумма этого долга может очень сильно вырасти, потому что растут цены. А дальше неожиданно выясняется, что это предприятие не может выплатить деньги банку. И банк банкротит оборонное предприятие. При этом, поскольку банку нужно быстро-быстро закрыть те долги, которые возникли, и за этим жестко следит тот самый Центробанк, который следит за курсом рубля, он (банк) начитает продавать имущество, то есть станки на металлолом. По крайней мере, две таких истории достаточно крупных заводов за последние месяцы произошли», – рассказал он.

При этом Хазин обратил внимание на политику финансовых властей, которая направлена на создание условий для бегства капитала из России. «Я помню начало 90-х. И я хорошо помню, что логика [идеолога либеральных реформ Егора] Гайдара была следующая: нужно решать две базовые стратегические задачи. Первая – ни за что, никогда, ни при каких условиях не допускать ограничения на вывод капитала, и поэтому, как только после (начала) СВО ввели ограничения, тут же поднялся вой-хай и так далее. И второе стратегическое условие – ни в коем случае не допустить, чтобы в стране были внутренние источники развития – инвестиции должны быть иностранные, деньги надо держать там (на Западе) и так далее. Эти же задачи исполняют сейчас наши денежные власти», – подчеркнул он.

«Мы вышли в 4-м квартале 2012 года на спад. И этот спад с тех пор и идет. Он дважды обострялся – в 2015 году после девальвации, которую устроила Набиуллина точно так же, кстати, по приказу МВФ и, соответственно, в 2020 году, когда был ковидный карантин… У нас в первый раз за 10 с лишним лет начался экономический рост в начале этого года. И я не исключаю, что вся эта девальвационная история связана не только с желанием разрушить систему ОПК, но еще и с банальным желанием остановить этот экономический рост», – допустил экономист.

«Еще один фактор: что нам мешает создавать импортозамещающие производства? Я не верю, что мы не умеем производить гвозди. Действительно, мы не можем выиграть конкуренцию у китайцев, потому что китайцы производят гвозди триллионами, а мы их будем производить десятками миллиардов – так жизнь устроена. Но поскольку нас фактически выгнали из ВТО, нам ничего не мешает пошлинами эту ситуацию компенсировать, небольшой протекционизм. Но самое главное, чтобы делать гвозди, необходимо потратить деньги на то, чтобы сделать заводскую площадку, подключиться к коммуникациям, причем, за коммуникации надо заплатить, и нужны деньги на оборотные средства… Но оборотных средств нет. А чтобы их не было, подняли (в ЦБ ключевую) ставку», – подчеркнул он.

Комментируя мнение, что Россия проигрывает финансовую войну Западу, Хазин подчеркнул – «до тех пор, пока нынешнее руководство Центробанка и Минфина сидят, ничего меняться не будет». «Девальвация и то, что происходит, это абсолютно рукотворная операция, у которой есть разные составляющие, одна из которых – это ликвидация ОПК России окончательная, обнищание населения с ростом социальной нестабильности, и, наконец, закрытие возможности внутреннего развития российской экономики. Вот, собственно, те задачи, которые решал Гайдар в 90-е годы. Тут я напомню, что нынешнее руководство Центробанка и Минфина – это как раз птенцы гнезда Гайдара. Потому что Набиуллина ученица [главы Минэкономики в 1994-97 гг Евгения] Ясина, который верный гайдаровский человек… Силуанов, который верный ученик [Алексея] Кудрина, который не менее верный соратник Чубайса. То есть мы видим, что вот эта гайдаровская команда непрерывно, уже много десятилетий ведет одну и ту же политику… Уже 30 лет вот эта либеральная группа вполне целенаправленно ведет линию на то, что центр управления России должен быть на Западе. Соответственно, как только у них получается чем-то руководить, они немедленно все ресурсы, которые у них есть, передают Западу со всеми вытекающими последствиями», – подчеркнул экономист.

«Мы оказались в ситуации, при которой необходимо принимать радикальные политические решения, связанные с тем, что некоторые элитные группы, которые сложились в 90-е годы, надо ограничивать в их возможностях, потому что это становится критически опасно для российской экономики и тем самым для российского государства. Это абсолютно объективное обстоятельство», – заключил Хазин.

Москва, Мария Соколова

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