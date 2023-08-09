Кто преуспел, а кто прогорел – как СВО повлияла на кошельки олигархов и патриотов

Специальная военная операция России на Украине стала триггером перемен для многих. Для обычных россиян это – возрождение патриотизма, веры в свою страну и народ. Для ряда медийщиков это – фееричные взлеты рейтингов (военкоры) или стремительное падение (сбежавшие «люди с хорошими лицами»). Но для некоторых СВО обернулась лавиной сверхприбылей или, напротив, финансовыми провалами. Кто пан, а кто пропал – разберемся в нашем материале.

Молочные реки, кисельные берега

Интересная ситуация сложилась с российским олигархатом. Несмотря на санкции и заморозку активов, многие из них смогли улучшить финансовое положение в ходе СВО, путь и за редким исключением. Совокупные потери состояний составили всего 13%. Ряд состоятельных людей смогли уйти в хороший «плюс». Среди них оказались Леонид Михельсон, Геннадий Тимченко, Андрей Гурьев и Вагит Алекперов. Несмотря на санкции, им удалось приумножить капиталы на $10 млрд дивидендов от акций компаний. На руку богатейшим представителям российского бизнеса играют слабый рубль и высокая стоимость ресурсов, установившаяся в 2022 году. Это позволяет спровоцировать высокий рост доходности в ближайшей перспективе. Уже сегодня в рейтинге миллиардеров 2023 года, по версии Forbes, находятся сразу 105 россиян. Их общее состояние оценивается в $474 млрд. Еще в марте прошлого года таких «богатеев» было значительно меньше – 83 человека с совокупным состоянием $320 млрд.

В плюсе оказались предприятия отечественного ВПК. Так, госкорпорация «Ростех» вдвое увеличила производство по гособоронзаказу, в частности, вертолетов. Причем как военных, так и гражданских. Выручка госкорпорации в 2022 году выросла на 2,5% и составила 2,116 трлн рублей. И здесь речь не только о вертолетах.

«Если говорить про СВО, то на 90% вся продукция, которая там задействована, наша. В первую очередь, это ствольная, реактивная артиллерия, легкая и тяжелая бронетехника, транспортные вертолеты, тяжелые огневые системы, все виды боеприпасов», – рассказал на недавней встрече с президентом глава госкорпорации Сергей Чемезов.

Многомиллиардные контракты подразумевают и многомиллиардные прибыли, первоисточником которых стало проведение СВО. А с учетом зафиксированных коррупционных случаев чиновники от Минобороны также получают свой внушительный гешефт. Так, глава следственного комитета Александр Бастрыкин отчитывался о привлечении к ответственности 60 должностных лиц из-за коррупции в оборонно-промышленном комплексе. Еще 250 человек были привлечены к ответственности из сферы госконтрактов и госзакупок. Из них 27 – при реализации гособоронзаказа.

Сколько «выгодоприобретателей» пока осталось вне объектива правоохранительных органов – неизвестно. Однако проанализировав масштабы госзаказов Минобороны можно предположить, что «мимо кассы» попадают значительные суммы.

А кто в «минусе»?

Одним из неудачников, больше всех пострадавших от начала спецоперации среди олигархата, условно можно назвать крупнейшего российского миллиардера Романа Абрамовича. С начала СВО объемы его активов сократились с $14 млрд до $6,9. Однако уже к концу прошлого года ему удалось «отыграться» до $9,1 млрд. Причина может заключаться в том, что большая часть его активов была заблаговременно переоформлена на трастовые фонды в офшорных компаниях на Кипре, которые принадлежат детям.

Крупной потерей, и то скорее эмоциональной, обернулась вынужденная продажа олигархом своего любимого детища – футбольного клуба «Челси», а также потеря недвижимости в Великобритании и Франции. Кроме того, олигарх получил внушительные репутационные бонусы перед «западными партнерами»: например, статус переговорщика при обмене военнопленных из «Азовстали». Именно он вручал нацистам из «Азова»* (признан террористической организацией на территории РФ) новенькие айфоны при их экстрадиции в Турцию.

Еще одним участником списка оставшихся в серьезном минусе оказался петербургский бизнесмен Евгений Пригожин. Несмотря на то, что его группа ЧВК «Вагнер» добилась значительных успехов в освобождении Донбасса, сам глава «музыкантов» потерял значимую часть своих активов, недвижимости и финансовых средств.

Кроме того, Пригожина пытались обвинить в получении прибыли от государства за счет финансирования ЧВК «Вагнер». Было заявлено о выделении порядка 800 млрд рублей за последний год на эти цели из госбюджета. Однако эксперты подсчитали, что расходы на деятельность ЧВК «Вагнер» при освобождении Донбасса значительно превысили выделенную сумму. В сухом остатке выходит, что Пригожин доплачивал из своих средств за свои же успешные штурмы городов Донбасса.

После известных событий 23-24 июня глава ЧВК по сути потерял большую часть всех своих активов. Несмотря на это, «музыканты» продолжают выполнять все взятые на себя обязанности, в том числе – на африканском континенте, где они обеспечивают безопасность мирных жителей. Также Пригожин не исключал возвращения группы в зону проведения СВО, когда возникнет необходимость в этом.

Еще одними пострадавшими от проведения СВО оказались европейские компании, ушедшие с российского рынка. Суммарные потери их доходов уже достигли 100 млрд евро. По информации издания Financial Times, нефтегазовые компании Европы потеряли 40 млрд евро, промышленность – 13,6 млрд, а финансовые корпорации недосчитались более 17 млрд евро. И это без учета роста тарифов на электроэнергию и сырье, необходимые для функционирования предприятий. Издание сообщает, что порядка 176 компаний зафиксировали «обесценивание активов, расходы, связанные с обменом валюты, и иные разовые расходы в результате продажи, закрытия или сокращения российского бизнеса». В итоге западные санкции, нацеленные на ослабление экономики России, бумерангом ударили по экономике самих инициаторов.

* – признан террористической организацией на территории РФ

Москва, Светлана Антонова

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