«Сложная ситуация»: российская полиция столкнулась с критическим дефицитом кадров

Глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил о критическом кадровом голоде в подразделениях органов внутренних дел. Такое заявление министр сделал, представляя сегодня новое руководство личному составу управлений по Магаданской области и по Севастополю.

«Некомплект личного состава очень большой. Я бы сказал, что он уже является критическим. У нас за прошлый месяц уволились из органов внутренних дел пять тысяч сотрудников. Сложная ситуация», – констатировал Колокольцев, слова которого цитирует пресс-служба МВД.

В то же время министр подчеркнул, что «в любом случае мы обязаны сделать все, чтобы минимизировать эти риски».

Как поясняет РИА «Новости», пять тысяч полицейских – это средняя штатная численность одного регионального управления МВД.

Стоит отметить, что в октябре прошлого года Колокольцев заявлял, МВД к 2026-му необходимо набрать 42 тысячи сотрудников для работы в новых регионах России. С января 2023 года глава государства своим указом увеличил предельную штатную численность российских органов внутренних дел на 27 тысяч человек – до 922 тысяч.

Москва, Светлана Антонова

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