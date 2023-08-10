Дожди немного охладят жару в московском регионе

В ближайшие дни в московском регионе ожидаются осадки, которые немного охладят жаркую погоду. Согласно прогнозу Гидрометцентра, ослабление зноя начнется в субботу, 12 августа.

В этот день в темное и светлое время суток вероятны умеренный дождь и грозы с порывистым ветром до 17 метров в секунду. Ночью воздух остынет до 21°. Днем температура поднимется не выше 25-26°.

В воскресенье, 13 августа, также прогнозируется дождливая погода. Ночью до 18°. Днем воздух прогреется в Москве максимум до 24°, по области – до 26°.

В понедельник, 14 августа, вновь возможен кратковременный дождь. Ночью 11...16°, днем 21...26°. Во вторник, 15 августа, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью 13...18°, днем 23...28°.

Москва, Светлана Антонова

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