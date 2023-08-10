Россия поставит в Африку безвозмездно до 50 тысяч тонн зерна

Россия в ближайшее время безвозмездно поставит шести странам Африки до 50 тысяч тонн зерна. Как сообщил сегодня глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, общий размер экспорта пшеницы может составить 55 млн тонн.

«Мы африканским странам будем поставлять зерно на безвозмездной основе. Пока речь идет о шести странах и об объемах от 25 до 50 тысяч тонн. Сейчас это прорабатывается. Думаю, в ближайшее время эти поставки будут осуществлены», – сказал Патрушев (цитата по ТАСС).

Глава Минсельхоза озвучил также планы по экспорту зерна на мировой рынок, которые на сегодняшний день составляют порядка 55 млн тонн зерна. «Эта цифра может быть скорректирована в сторону увеличения по ходу уборки. Если мы увидим, что у нас прогнозы по уборке по объему зерна растут, мы скорректируем цифру и по объемам экспорта», – пояснил Патрушев (цитата по РИА «Новости»).

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о готовности в ближайшие 3-4 месяца направить африканским государствам безвозмездно 25-50 тысяч тонн зерна. В числе стран были отмечены Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦОР и Эритрея. Глава государства также гарантировал бесплатную доставку продовольствия.

17 июля Россия вышла из «зерновой сделки», соглашение о которой было подписано 22 июля 2022 года, так как договоренности, касающиеся Москвы, была не выполнены. При этом президент РФ не раз подчеркивал, что Россия готова заместить экспорт украинского зерна в случае прекращения действия черноморской продуктовой сделки, чтобы обеспечить продовольствием беднейшие страны мира.

Москва, Мария Соколова

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