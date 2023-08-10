Для отправки безвизовых групп российских туристов в Китай всё готово – минэкономразвития РФ

Россияне в рамках групповых поездок смогут посетить Китай без оформления виз уже со следующей недели. Об этом сообщил директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев. По его словам, такие поездки будут дешевле примерно на 20-30% по сравнению с обычными индивидуальными бронированиями, в том числе по электронной визе.

«Завершены все процедуры на национальном уровне для запуска таких поездок. Уверен, что уже на следующей неделе российские группы также смогут поехать в Китай в рамках группового безвизового механизма. От китайской стороны мы получили подтверждение о том, что они готовы начать приём российских туристов», – сказал Кондратьев.

Для оформления группового тура потенциальному туристу необходимо обратиться в турагентство, которое занимается организацией таких поездок. «Такие поездки будут дешевле примерно на 20-30% по сравнению с обычными индивидуальными бронированиями, в том числе по электронной визе. В групповых поездках всегда есть возможность подобрать вариант туристических программ, которые будут отвечать запросу клиента – всё, от городских туров, до пляжного отпуска», – пояснил Кондратьев.

Как уточнили в пресс-службе минэкономиразвития РФ, первая группа в составе 23 туристов из китайского города Сиань уже прибыла в Россию в рамках механизма групповых безвизовых обменов. На следующей неделе ожидается прибытие новых групп туристов из КНР.

Москва, Светлана Антонова

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