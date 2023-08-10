Совет Европы изжил себя – спикер Госдумы

Совет Европы (СЕ) изжил себя и тормозит развитие других стран, а все его решения принимаются под диктовку Вашингтона. Об этом заявил сегодня председатель Госдумы Вячеслав Володин. Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, законопроект о неинформировании Генсека СЕ о военном положении в РФ депутаты рассмотрят в начале осенней сессии в сентябре.

«Совет Европы изжил себя, он стал тормозить развитие других стран. Все его решения политизированные и принимаются под диктовку Вашингтона, который делает все для ослабления европейских государств, создает напряжение между ними. Поэтому мы вышли из Совета Европы в 2022 году и прекратили действия его международных договоров в отношении нашей страны. Как следствие, идет системная работа по корректировке российского законодательства», – заявил Володин.

Накануне президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который исключает из законов о военном и чрезвычайном положении нормы об информировании Генерального секретаря СЕ о введении или прекращении такого положения. Такие обязательства были связаны с положением Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года.

«В соответствии с Федеральным законом от 28 февраля 2023 г. № 43-ФЗ «О прекращении действия в отношении РФ международных договоров Совета Европы» с 16 марта 2022 г. в отношении РФ прекратила действие указанная Конвенция, а также ратифицированные РФ протоколы к ней. В этой связи необходимо внесение изменений в указанные федеральные конституционные законы в части, касающейся упоминания указанной Конвенции и необходимости информирования Генерального секретаря Совета Европы о введении и отмене (прекращении действия) военного или чрезвычайного положения», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как сообщает пресс-служба парламента, Володин уже направил поступивший в Госдуму законопроект в профильный комитет.

Москва, Мария Соколова

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