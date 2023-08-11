Прессинг усиливается: Запад пытается дестабилизировать всю Евразию

Главной задачей Запада является дестабилизация всего евразийского пространства. Об этом заявил глава Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. По его оценке, в последнее время усилилось давление со стороны Вашингтона и Брюсселя на азиатские страны по принуждению их присоединиться к антироссийской политике.

«Действительно в последнее время США и ЕС стремительно усиливают прессинг на независимые дружественные нам страны в регионе Центральной Азии, принуждая их присоединиться к антироссийским санкциям и свернуть торгово-экономическое сотрудничество с нашей страной», – подчеркнул Бибичевский в интервью РИА «Новости».

«Вашингтон и Брюссель позиционируют эти задачи в качестве приоритетных на текущем этапе «марафона рестрикций» против России. Подобные действия США и их сателлитов являются грубым вмешательством в двусторонние отношения наших государств, фактически нарушают свободное право выстраивать независимую внешнеполитическую и внешнеэкономическую линию, ставят под угрозу реализацию в регионе Центральной Азии взаимовыгодных проектов. Речь идет о вмешательстве во внутренние дела суверенных государств, неоколониальной, по сути, практике принуждения к соблюдению чужих незаконных санкционных ограничений под прямым давлением на общественно-политические круги фокусных стран. Отчетливо видим применение Западом в собственных целях излюбленных инструментов, включая манипулирование общественным мнением, разжигание межнациональной розни, поддержку соответствующих политических сил, а также неприкрытый политический шантаж», – пояснил глава Департамента экономического сотрудничества МИД РФ.

По его оценке, деструктивная политика Запада нацелена на все страны Евразии. «Задачей-максимум для Запада является дестабилизация всего евразийского пространства. При этом даже не скрывается заинтересованность в подчинении сырьевых и производственных ресурсов центральноазиатского региона исключительно собственным внешнеэкономическим интересам», – констатировал дипломат.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил о желании Евросоюза уговорить страны Центральной Азии соблюдать антироссийские санкции и готовности принимать меры против тех, кто содействует их обходу.

Москва, Мария Соколова

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