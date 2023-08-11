Российские войска разгромили пункт дислокации иностранных наемников ВСУ в Запорожье

Российские войска разгромили в районе города Запорожье пункт временной дислокации иностранных наемников ВСУ. Об этом говорится в сводке министерства обороны РФ о ходе специальной военной операции.

В ведомстве также уточнили, что поражены четыре склада боеприпасов ВСУ – вблизи Торецка в Донецкой народной республике, а также населенных пунктов Чернещина, Липцы Харьковской области и Гуляйполе Запорожской области.

В целом за минувшие сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил РФ нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 139-ти районах.

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