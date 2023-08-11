Нахождение ЧВК «Вагнер» на белорусской границе вызывает панику Польши и подталкивает ее к необдуманным действиям

Бойцам ЧВК «Вагнер» ничего не приходится делать для того, чтобы держать Польшу и европейские государства в состоянии паники. Более того, «вагнеровцы» перетягивают на себя значительное внимание сил Варшавы от конфликта на Украине. Такой точкой зрения поделился руководитель военно-аналитического Telegram-канала Astra Militarum.

«Пока поляки спешно перебрасывают 10 тысяч солдат к своей границе, остальная Европа решила также принять участие во всеобщей панической атаке и раскручивать тему присутствия ЧВК «Вагнер» в Белоруссии и теоретического конфликта на этом направлении. Следующей на очереди разгона панических настроений стала, как это ни странно, Франция – хотя Пятая республика находится слишком далеко от границы с Белоруссией, ее присутствие русских «музыкантов» на пороге Европы волнует ничуть не меньше», – указал в публикации автор канала.

Также военный эксперт прокомментировал заявление французской стороны по поводу действий Варшавы. Политики Пятой республики назвали решение Польши безумием и выразили опасение, что передислокация польских сил может спровоцировать начало третьей мировой войны.

«Для сравнения – в свое время в Мали в рамках операции «Бархан» французы направили 4,5 тысяч военных. И когда ты видишь, как другая страна направляет силы в 2,5 раза больше твоего собственного экспедиционного корпуса чисто на свою границу – поневоле начнешь думать что-то нехорошее», – говорится в разборе Astra Militarum.

Кроме того, автор Telegram-канала объяснил беспокойство Франции о ЧВК «Вагнер». Он напомнил, что именно «вагнеровцы» фактически запустили волну деколонизации Африки, что лишило Париж саттелитов и ресурсной базы. Пятая республика как никто другой знает об эффективности ЧВК «Вагнер», отметил эксперт:

«Вот и получается, что сейчас ЧВК «Вагнер», самая известная и высокоэффективная «частная армия» – это еще и геополитический инструмент. Но суть-то в том, что это именно частная компания. И в этом смысле «третьей мировой войны» не случится – это никому не нужно.

А вот держать в тонусе поляков – это нужно и полезно. Причем и делать-то ничего не надо. Стоишь себе на границе, лузгаешь семечки – и смотришь, как по ту сторону границы у всех начинается инфаркт».

В СМИ появилась информация, что присутствие ЧВК «Вагнер» в Белоруссии вызвало беспокойство у ряда стран Восточной Европы. Так, Латвия и Литва на фоне действий Польши тоже приняли решение усилить границы.

Москва, Светлана Антонова

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