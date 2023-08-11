«Рисков не видим»: ЦБ не планирует вмешиваться даже при «плавании» рубля выше 100 за доллар

Банк России не видит рисков для финансовой стабильности страны из-за ослабления курса рубля и не планирует принимать меры даже при росте курса доллара выше 100 рублей. Об этом заявил замглавы ЦБ РФ Алексей Заботкин сегодня на пресс-конференции. По его оценке, на обесценивание национальной валюты по-прежнему влияют экспортно-импортные операции.

«С точки зрения вопроса, видим ли мы риски финансовой стабильности, то нет, на сегодня мы рисков не видим. Но мы хотели бы избежать ситуации, когда мы дополнительно усилим волатильность рынка этими операциями (покупок валют в рамках бюджетного правила). Соответственно, считаем возможным их приостановить до конца этого года», – сказал он.

Как отметил Заботкин, ЦБ по-прежнему считает «решающим фактором» для курса рубля «то, что происходит в части экспорта и импорта товаров и услуг». По его словам, повышение курса доллара выше 100 рублей не повлияет на политику регулятора и не повлечет за собой валютных интервенций. «Мы не устанавливает каких-либо ориентиров по курсу рубля. И в связи с этим мы не хотим анонсировать каких-либо мер… Мы их применяем, когда это необходимо», – заключил Заботкин.

Напомним, сегодня курс евро на Московской бирже поднимался выше 108 рублей впервые с 24 марта 2022 года, доллар на данный момент достигает 98,96 рубля.

Как считают аналитики, без вмешательства финансовых властей ближайшее время американская валюта может превысить уровень в 100 рублей. В то же время эксперты называют Банк России ответственным за нынешний этап девальвации рубля, что на фоне повышения инфляции может ударить по уровню жизни россиян. По их оценке, в нынешних условиях политика ЦБ похожа на «вредительство».

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»