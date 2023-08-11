Информационные провокации: прокуратура Москвы предупредила об ответственности за распространение фейков

Прокуратура Москвы выступила с предупреждением о фейковых публикациях в СМИ и сети Интернет о происшествиях в столице, призвала граждан проверять достоверность информации и напомнила об ответственности за распространение ложной общественно значимой информации.

«В социальных сетях и публичных каналах выявляется информация, содержащая недостоверные сведения, а также авторский контент, основанный лишь на субъективных суждениях его создателя, не располагающего проверенными данными об истинных причинах и условиях произошедшего... Прокуратура Москвы информирует об ответственности за указанную противоправную деятельность и рекомендует не поддаваться на такого рода провокации, проверять достоверность поступающей от ряда СМИ и интернет-ресурсов информации», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

В столичной прокуратуре обратили внимание, что в целом ряде случаев выясняется «умышленная недостоверность» таких вбросов. «Распространение подобных фейков нацелено на дестабилизацию обстановки в городе, искусственное формирование ложного общественного мнения о событиях и происшествиях, создание негативного информационного воздействия на граждан», – подчеркнули в ведомстве.

В связи с этим жителям столицы рекомендовали не распространять в публичном пространстве «непроверенную информацию и визуальные материалы, которые могут вызвать неоднозначное восприятие у общества».

«За публичное распространение под видом достоверной заведомо ложной общественно значимой информации, в том числе об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, а также за разглашение данных предварительного расследования законодательством РФ предусмотрена ответственность», – подчеркивается в сообщении прокуратуры Москвы.

Москва, Мария Соколова

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