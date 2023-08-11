Кому отдал свой бизнес Пригожин. Контракты с Минобороны переходят предпринимателям из Великобритании

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин теряет свой бизнес в сфере социального питания. Он переходит под контроль основателя RBE Group Андрея Шокина и его близкого друга и покровителя олигарха Симана Поварёнкина. Оба большую часть времени проживают в Лондоне, но именно от них теперь будет зависеть питание в российских детских садах, школах, больницах, а главное – в российской армии. По сути, Великобритания получает доступ к расположению всех военных частей, их передвижении и численности.

Специалист по «отжиму»

Одним из ключевых активов Евгения Пригожина было обслуживание госконтрактов на питание, но после событий 24 июня он их стремительно теряет. Так, первым разорвало контракты с компаниями Пригожина Министерство обороны. Почти десять лет бизнесмен занимался организацией питания российской армии.

Без проведения торгов и каких-либо конкурсов контракты были переданы компании RBE Group, последние годы занимавшейся обслуживанием вагон-ресторанов по заказу РЖД.

Основателем и официальным руководителем RBE Group является Андрей Шокин. Свой первый строительный бизнес Шокин начинал в Самаре и его деятельность сопровождалась многочисленными и резонансными инцидентами, о чём неоднократно писали местные СМИ. В пользу его компаний по неизвестным причинам передавалось городское имущество, а конкуренты вдруг охотно отдавали Шокину свой бизнес. Имели место прецеденты даже с невозвратом крупных банковских кредитов, взятых якобы на развитие бизнеса.

Попытки оспорить решения через суд или обратиться в правоохранительные органы результата не давали. Причиной столь своеобразного ведения бизнеса Шокиным может являться то, что до 2006 года пост прокурора Самарской области занимал его тесть Александр Ефремов.

После увольнения Ефремова бизнес Шокина начал стремительно рассыпаться. Сохранить ему удалось лишь компанию RBE с которой он переехал в Москву, где переориентировал бизнес со строительства на сферу услуг, в частности кайтеринг.

Уже в 2011-2012 годах, имеющая минимальный опыт RBE Group, неожиданно получает почти 80% контрактов на питание с Минобороны. Уже в 2013 году контракты были расторгнуты. Основанием стали многочисленные нарушения при поставках продуктов, речь шла даже о возбуждении уголовных дел, но скандал замяли.

Лондонские олигархи «позаботятся» о русской армии

Что особенно интересно, со стороны Минобороны выбором поставщика и оформлением контрактов занимался замдиректора «Военторга» Леонид Тейф. К тому моменту он уже успел сбежать в США вместе с семьёй и, как минимум, 150 миллионами долларов. Известность Тейф получил в 2021 году в связи с другим инцидентом. Тогда он попытался отомстить любовнику жены, для чего дал взятку в миграционной службе США. В ходе расследования бывшему чиновнику Минобороны было предъявлено сразу 50 обвинений, в том числе об «отмывании» денег. Но неожиданно обвинения были сняты, наказали Тейфа только за взятку и связанные с этим нарушения. Как писала BFM.RU, причиной снятия обвинений могло быть сотрудничество армейского чиновника со спецслужбами США.

Выбор Тейфа, ещё будучи сотрудником «Военторга», в пользу малоизвестной компании RBE Group тоже не случаен. В Москве Андрей Шокин обзавёлся новым покровителем в лице миллиардера Симана Поварёнкина. Сам Поварёнкин и его главный бизнес-партнёр Николай Рузанов открыто числились в разные периоды совладельцами компании «РБЕ», основы RBE Group.

Своё состояние Поварёнкин сколотил на добыче драгоценных и полудрагоценных металлов в России и продаже их за рубеж. Его главным активом в этом направлении до 2020 года являлась компания GeoProMining. Второй ключевой актив Поварёнкина – гонконгская компания Acmero Capital, находящаяся под руководством Николая Рузанова. Через Acmero Capital миллиардер владел в России бизнесом в сфере общепита. Среди его активов такие известные бренды, как «Шоколадница» и «Кофе Хауз». В России этими активами занимался Андрей Шокин.

И хотя деньги Симан Поварёнкин зарабатывал в России, тратил он их в Великобритании, где проживает вместе с семьёй. Причём тратил он их в том числе на организацию Brexit, выхода Великобритании из состава Евросоюза, о чём писала The Times. По традиции это стало основанием для обвинений в адрес России. Но в самой Европе неоднократно заявляли, что Brexit организовывался и проводился под полным контролем британских спецслужб.

На сегодняшний день вместе с Симаном Поварёнкиным проживает и его бизнес-партнёр Андрей Шокин. Непосредственное руководство RBE Group осуществляет его сын Никита Шокин, на которого записана группа компаний «Единая сеть питания». Именно «ЕСП» является фактическим исполнителем контрактов RBE Group с РЖД.

Но главное в сложившейся ситуации конечно, что теперь RBE Group получила контракты на питание всей российской армии. На деле это означает, что компания получила доступ к секретным данным о расположении всех российских подразделений, их передвижении и численности – противном случае организовать питание не представляется возможным. Владелец же RBE Group регулярно посещает Лондон, где проживает его партнёр и покровитель Симан Поварёнкин, с высокой долей вероятности имеющий тесные контакты с британскими спецслужбами.

И это в то время, когда Россия ведёт кровопролитные бои с украинской армией, которую Лондон открыто обеспечивает вооружением и разведданными. Списать на чиновников сложившуюся ситуацию нельзя. Минобороны, как и в 2011 году самостоятельно и без торгов выбрало себе нового поставщика. Учитывая цикличность истории, можно ожидать, что вскоре новый «Леонид Тейф» сбежит в США или Британию. Но в этот раз Россия может потерять не только миллиарды рублей, но и тысячи солдат.

Москва, Екатерина Попова

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