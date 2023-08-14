В московском регионе снова ожидается жара

В ближайшие дни в московском регионе вновь ожидается повышение температуры воздуха. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, после прекращения дождей в конце недели возможно до 32 градусов.

Вторник, 15 августа, станет не очень жарким днем недели и без осадков. Днем будет плюс 24…26 градусов, но это примерно на два градуса выше климатической нормы.

В среду, 16 августа, ожидается солнечная погода. Днем будет 25…27 градусов, днем по области – до 28 градусов.

В четверг, 17 августа, еще на градус теплее – днем будет 24…29 градусов. Ожидается переменная облачность и без осадков.

В пятницу, 18 июля, погода начнет меняться. Антициклон ослабит свои позиции и переместится северо-восточнее Москвы. По его периферии пройдет узкой полосой атмосферный фронт с небольшими дождями. Но потепление продолжится. В этот день ожидается от 27 до 32 градусов тепла. В выходные – плюс 24…29 градусов. Облачно, но дождей не прогнозируется, сообщает Гидрометцентр России.

Москва, Светлана Антонова

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