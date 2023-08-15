RBE Group спровоцировала развал системы питания в российской армии

Подтверждается информация о начавшемся в российской армии продовольственном кризисе. Выбранный Минобороны новый единый поставщик питания RBE Group бизнесмена Андрея Шокина более чем за месяц работы не смогла наладить логистические цепочки, а перед подрядчиками уже копятся долги. Повторяется ситуация 2011-2013 годов, когда RBE Group со скандалом отстранили от армейских контрактов, а владелец компании едва не получил срок. На этот раз Андрей Шокин предусмотрительно уехал в Лондон.

Минобороны досрочно расторгло контракты с компаниями Евгения Пригожина после событий 24 июня. Сразу, без проведения торгов, новым поставщиком была выбрана RBE Group. Ей дали два месяца на создание новой сети армейского питания, в течении которых пообещали отсутствие проверок. В начале сентября этот срок подходит к концу, но, как сообщают СМИ со ссылкой на источники, логистические цепочки новый поставщик так и не выстроил, фактически он работает на сырье, оставшемся от предшественника.

«Сейчас их задача принять у нас продовольствие, запустить процесс работы по линии военного питания. Они приняли народ в столовых, переманили половину наших управляющих и вроде как должны были спокойно принять процесс организации питания. Они две недели прожили на нашем продовольствии, которое было поставлено в части. Сейчас это продовольствие заканчивается, особенно что касается «молочки», мяса, рыбы. Всего этого не хватает, и они сокращают питание. Если рыбы положено четыре вида, то у них один вид, максимум два. Они делают многочисленные замены блюд», – рассказал источник.

Главной проблемой стала нехватка производственных мощностей. Последние годы RBE Group работала по контрактам с РЖД. Для этого было достаточно двух комбинатов в Москве и Ленинградской области. Теперь, для работы в удалённых от двух столиц регионах, компания нанимает подрядчиков, перед которыми уже начали копиться долги.

Исправить ситуацию не позволяет и отсутствие опыта у реального руководителя проекта. Андрей Шокин уже давно большую часть времени проживает в Лондоне, где также осел его главный покровитель миллиардер Симан Поварёнкин. Последнего британские СМИ связывали с британскими же спецслужбами.

В России отлаженный бизнес RBE Group с РЖД контролировал сын Шокина Никита с командой в 25 человек. С этой же командой Никита Шокин пошёл в бизнес по организации питания всей российской армии.

Следует отметить, что это уже не первый раз, когда RBE Group ставит Минобороны на грань продовольственного коллапса. Аналогичная ситуация произошла в 2011-2013 годах, когда компании Шокина получили 80% контрактов с Минобороны. Солдаты и офицеры массово жаловались на низкое качество еды, а подрядчики – на долги, но армейское руководство предпочитало их игнорировать.

Так могло бы продолжаться долго, если бы в США не сбежал замдиректора «Военторга» Леонид Тейф, он как раз занимался курированием контрактов в сфере услуг для армии – питание, стирка, уборка и так далее. С собой Тейф увёз 150 миллионов долларов, которые легализовал в Штатах, пойдя на сделку с местными спецслужбами.

Сегодня история с проблемным питанием от RBE Group повторяется. Не исключено, что может повторится и история с побегом очередного покровителя интересов Шокина в Минобороны.

Москва, Екатерина Попова

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