Дизельное топливо на бирже подорожало до нового рекорда

Биржевые цены на дизельное топливо в десятый раз с начала августа обновили рекорд, поднявшись до 65 944 рублей за тонну. Об этом свидетельствуют итоги торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).

За первую половину августа цена дизеля выросла уже на 14,7% – еще 31 июля стоимость была ниже 57 тысяч рублей за тонну, отмечает «Прайм».

В то же время бензин подешевел. Марка Аи-92 потеряла 0,63%, ее стоимость опустилась до 61 767 рубля, а Аи-95 подешевела на 0,36%, до 68 797 рубля.

Ранее Минэнерго РФ заверяло, что спрос на дизельное топливо на российском рынке полностью обеспечен предложением, и производство превышает потребление.

Москва, Светлана Антонова

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