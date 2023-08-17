Президент РФ запустил движение по МДЦ-3

Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии запуска пассажирского движения по третьему Московскому центральному диаметру (МЦД-3) на Ленинградско-Казанском направлении, который представляет собой новый сквозной маршрут через всю столицу, связав московский Зеленоград и подмосковное Раменское.

Протяжённость маршрута составляет 85 километров. На момент запуска на линии расположено 38 станций, из которых 14 с пересадками – на метро, Московское центральное кольцо и пригородные направления железной дороги. МЦД-3 призван улучшить транспортное обслуживание свыше 20 районов Москвы, разгрузить Ленинградское и Новорязанское шоссе, Волгоградский проспект.

Первые два диаметра (МЦД-1, МЦД-2) были открыты в ноябре 2019 года. Они соединили Одинцово и Лобню, Нахабино и Подольск соответственно. Намечено открытие ещё двух линий – МЦД-4 (Калужско-Нижегородский) и МЦД-5 (Ярославско-Павелецкий).

Москва, Светлана Антонова

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