Путин анонсировал строительство нескольких высокоскоростных жд-магистралей

Сегодня президент РФ Владимир Путин заявил о планах строительства нескольких высокоскоростных железнодорожных магистралей, которые свяжут Москву с Петербургом, Минском, Адлером, Донецком и Луганском, а также на Урал. Судя по его словам, в первую очередь начнется возведение жд-путей в направлении «северной столицы».

Как сказал глава государства, сейчас наступил момент для реализации проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом. «Проект скоростной железной дороги между Москвой и Петербургом обсуждается нами давно. Мне кажется, что сейчас мы действительно подошли к возможности его реализации», – отметил Путин.

Президент обратил внимание, после появления новой пассажирской магистрали действующая линия освободится и ее можно будет использовать для передвижения грузов. «И скорость передвижения грузов, что чрезвычайно важно для экономики страны в целом, существенным образом увеличится», – подчеркнул он.

«Скорость движения возрастет существенным образом и время в пути для пассажиров уменьшится: с сегодняшних 4 часа 5 минут до 2 часов 15 минут между Санкт-Петербургом и Москвой, между Тверью и Москвой это будет уже 39 минут и между Великим Новгородом и Санкт-Петербургом – 29 минут вместо сегодняшних 3 часов 10 минут», – уточнил глава государства.

«Потом, безусловно, нужно двигаться и в Нижний [Новгород], нужно двигаться в Воронеж и из Нижнего в Казань, из Казани в Уральский регион. Это существенным образом не только снизит время передвижения людей от одной крупной агломерации к другой, это существенным образом улучшит связанность страны, подтолкнет развитие таких, казалось бы, далеких от транспорта сфер как образование, наука», – отметил Путин.

«Когда люди смогут передвигаться легко в течение получаса и часа от одной крупной агломерации в другую, то уже на самом деле расстояние будет измеряться не километрами, а минутами и часами передвижения. Если час от одной агломерации до другой, то, конечно, и учиться там, и работать там станет гораздо проще, заниматься другими видами деятельности», – добавил глава государства.

Вместе с тем Путин сообщил, что видит перспективы строительства ВСМ до Минска и Адлера, а в перспективе – в сторону Донецка и Луганска. «Без всякого сомнения мы должны будем развивать эту систему дальше. Если там от Москвы до Адлера протащить [высокоскоростную ветку], это уже будет 10 часов всего в пути. Это совсем другая история для тех, кто едет отдыхать на юг. Безусловно, нужно будет подумать о том, чтобы подключить сюда и Луганск, и Донецк», – пояснил президент.

Что касается ВСМ из Москвы до Минска, то глава государства сказал, что планирует обсудить этот проект с белорусским лидером Александром Лукашенко. «Мне кажется, надо было бы проработать этот вопрос [строительства ВСМ] с правительством Белоруссии. Я с президентом переговорю… Минское направление очень востребовано было бы и нашими гражданами, и гражданами Белоруссии. Тем более что мы хорошим темпом развиваем строительство Союзного государства», – сказал Путин.

Москва, Светлана Антонова

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