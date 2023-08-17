Синоптики прогнозируют Москве дождливую прохладу

В ближайшие дни в московском регионе ожидаются дожди, которые постепенно снизят температуру воздуха. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, погода начнет меняться в пятницу.

Как отмечают синоптики, в дневное время в столице воздух ещё прогреется до 31°, но при этом ожидаются дождь и местами гроза с порывистым ветром до 15 м/с.

В субботу, 19 августа, дождь ожидается ночью. Днем прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. В Москве 24...26°, по области 23...28°.

В воскресенье, 20 августа, также переменная облачность и преимущественно без осадков. В светлое время суток воздух прогреется в столице до 24...26°, в Подмосковье – до 22...27°.

В понедельник, 21 августа, вероятен кратковременный дождь. Ночью 13...18°, днем 22...27°. Во вторник, 22 августа, ожидается переменная облачность и осадки. Ночью 13...18°. Днем 19...24°.

Москва, Светлана Антонова

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