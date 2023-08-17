Биржевые цены на бензин и дизель обновили исторические рекорды

Сегодня биржевая стоимость летнего дизельного топлива и бензина Аи-95 обновила исторические рекорды. Об этом свидетельствуют результаты торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).

Летнее дизельное топливо по территориальному индексу Европейской части России подорожало в 12 раз подряд – сегодня на 1,38% до 67 848 рублей за тонну. С начала августа повышение составило почти 10 тысяч рублей.

В то же время подорожал также бензин. В частности, марка Аи-95 поднялась в стоимости до нового исторического рекорда – 69 961 рубля. Бензин Аи-92 подорожал до 62 832 рублей.

Москва, Светлана Антонова

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