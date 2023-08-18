Биржевые цены на бензин Аи-95 опять рекордно выросли

Сегодня биржевые цены на бензин Аи-95 второй день подряд установили рекорд стоимости, превысив уровень в 70 тысяч рублей за тонну. Об этом свидетельствуют результаты торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).

По территориальному индексу Европейской части России бензин марки Аи-95 обновил исторический максимум, подорожав на 0,23% – до 70 123 рублей за тонну. В то же время бензин марки Аи-92 подешевел на 0,6% – до 62 455 рублей.

Вместе с тем летнее дизельное топливо, регулярно обновлявшее рекорды с начала августа, снизилось в стоимости впервые за три недели – до 67 658 рублей.

Москва, Светлана Антонова

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