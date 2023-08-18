Мосгорсуд принял решение о ликвидации «Сахаровского центра»*

Сегодня Московский городской суд по иску министерства юстиции РФ принял решение о ликвидации региональной общественной организации «Общественная комиссия по сохранению наследия академика Сахарова»*, которая еще в 2014 году была признана иностранным агентом.

Минюст посчитал «нарушением территориальной сферы деятельности» действия общественников, связанные с организациями конференций и выставок. Также ведомство установило, что «Сахаровский центр»* размещал на сайте видеоматериалы без маркировки иноагента, за что неоднократно был привлечен к административной ответственности. Кроме того, Минюст обнаружил нарушения в учредительных документах НКО.

Мосгорсуд счел эти выводы обоснованными и достаточными для ликвидации организации.

Как отмечается в телеграм-канале Московских судов общей юрисдикции, решение в законную силу ещё не вступило.

В конце января 2023 года стало известно, что московская мэрия расторгает договор аренды на помещения, которые занимает Сахаровский центр*. Эти помещения были переданы общественникам в 1993 и 1996 годах.

*организация признана в РФ иноагентом

Москва, Светлана Антонова

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