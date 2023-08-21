Дождливая прохлада: в московском регионе ожидается неустойчивая погода

В московском регионе ожидается прохладная неустойчивая погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, значения средней суточной температуры воздуха будут на 1-1,5° ниже климатической нормы.

Во вторник, 22 августа, ночью и днем возможен местами небольшой дождь. В дневное время воздух прогреется в Москве до 20°, по области – до 22°.

В среду, 23 августа, вновь вероятен небольшой дождь. Ночью в Москве 11...13°, по области 8...13°. Днем в столице ожидается не выше 18°, в Подмосковье – до 20°. Ветер западный, северо-западный 6-11 м/с.

В четверг, 24 августа, опять ожидается дождь. Ночь станет ещё прохладнее – до 12°. В светлое время суток в Москве до 18°, по области – до 19°. Ветер северо-западный, северный 5-10 м/с.

В пятницу, 25 августа, местами также возможен небольшой дождь. Температура ночью опустится до 7...12°, днем воздух прогреется до 14...19°.

Москва, Светлана Антонова

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