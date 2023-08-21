«Справедливость и счастье для африканских народов»: Евгений Пригожин рассказал о работе ЧВК «Вагнер» в Африке

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о деятельности «Оркестра» на территории Африки и пригласил к себе на работу «настоящих богатырей».

По его словам, «музыканты» восстанавливают справедливость на Черном континенте и эффективно сражаются с радикальными группировкам. Он подчеркнул, что «вагнеровцы» держат свое слово, выполняют все поставленные цели и сражаются за величие России и свободу материка.

«Работаем. Температура +50, все как мы любим. ЧВК «Вагнер» проводят РПД. Делает Россию еще более великой на всех континентах. А Африку еще более свободной. Справедливость и счастье для африканских народов.

Кошмарим ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ), Аль-Каиду (террористическая организация, запрещенная в РФ) и других бандосов. Берем на работу настоящих богатырей и продолжаем выполнение задач, которые были поставлены, и, которые мы давали обещание, что справимся», – заявил глава «Оркестра».

На данный момент бойцы ЧВК «Вагнер» успешно охраняют мирное население ЦАР и Мали от деятельности бандформирований. Благодаря высокой боевой подготовке и многочисленному опыту, «музыканты» практически полностью очистили территорию государств от боевиков и помогли местным Вооруженным силам повысить свой потенциал.

Москва, Светлана Антонова

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