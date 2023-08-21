Российская нефть стала дороже санкционного «потолка»

Стоимость российской нефти Urals превысила санкционный потолок $60 за баррель, установленный странами ЕС и G7. В среднем за 1-18 августа цена на «черное золото» из РФ достигла $71,14 за баррель, передает РБК со ссылкой на данные Bloomberg и международного ценового агентства Argus.

Как отмечается, хотя количество судов, заходящих в российские порты (либо принадлежащих западным странам, либо застрахованных там), сократилось с начала июля – до того как цена Urals превысила $60, – они по-прежнему являются жизненно важной частью поставок нефти из РФ. Около 40% судов, перевозящих сырье из российских портов Балтийского и Черного морей, принадлежали компаниям, базирующимся в странах, установивших потолок цен. Большая часть все еще застрахована в Лондоне.

Москва, Светлана Антонова

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