В БРИКС обсуждают перспективы создания альтернативы доллару – Силуанов

Государства, входящие в БРИКС, обсуждают перспективы создания единой расчетной единицы, которая будет альтернативой доллару. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов. По его словам, речь идет не о единой валюте, как в ЕС.

В интервью телеканалу CGTN глава минфина РФ отметил, что ситуация с такими валютами, как доллар и евро вызывает определенные риски – заморозка активов, прекращение расчетов. «То есть доверие к таким валютам подрывается», – сказал он (цитата по РИА «Новости»).

«Мы в рамках объединения БРИКС ищем возможности создания альтернативных видов расчетов. В первую очередь, это, конечно, национальные валюты. Сейчас основной упор в развитии торговых отношений делается именно на расчеты в национальных валютах. Мы видим действительно возможность обсуждения создания единых расчетных систем. Это может быть расчетная единица для стран-членов БРИКС», – пояснил он.

Силуанов уточнил, что речь идет не о единой валюте, как в Евросоюзе, а расчетной единице как альтернативе доллару, в которой, по его словам, «могут выражаться стоимости товарных поставок и бенчмарки по каким-то товарам с тем, чтобы не зависеть от единой валюты или того эмиссионного центра, который непонятно как и в каких объемах осуществляет эмиссию этих денежных знаков».

Саммит БРИКС проходит начинается сегодня в ЮАР. Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент РФ Владимир Путин намерен участвовать в саммите в видеоформате. Ожидается, что основными темами на повестке лидеров станут вопросы расширения организации и перехода в расчетах на национальные валюты.

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. Накануне саммита желание присоединиться к экономическому блоку выразили более 20 государств.

Москва, Светлана Антонова

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