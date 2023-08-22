Беспочвенные обвинения: Россия останется основным поставщиком продовольствия после прекращения «зерновой сделки»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с опровержением обвинений в адрес Москвы о создании глобального продовольственного кризиса после краха «зерновой сделки». По ее словам, биржевые котировки на сельхозкультуры, вопреки заявлениям западных политиков, снизились, а Россия останется одним из основных поставщиков на мировом рынке.

Захарова обратила внимание, что сразу после заявления России о прекращении действия «сделки» 17 июля на рынке пшеницы действительно наблюдался незначительный рост цен. Однако уже в последующие дни стоимость фьючерсного контракта на пшеницу вернулась на прежний уровень и даже снизилась на 1,13% до $261 за тонну. По состоянию на 21 августа стоимость пшеницы фиксируется на отметке $253 за тонну (6,10 долл./бушель). Аналогичный тренд демонстрируют и мировые котировки цен на кукурузу. 17 июля этого года по итогам торгов цена на данную сельхозкультуру снизилась на 1,51% до $199 за тонну. Её текущая биржевая стоимость – $188.

«По прогнозам настоящих экспертов (а не политизированных специалистов МВФ), значения котировок зерновых в среднесрочной перспективе могут быть подвержены небольшой волатильности ввиду множества факторов, однако, по оценкам Международного совета по зерну, в настоящее время отсутствуют какие-либо глобальные кризисные явления в производстве зерновых культур и их торговле. Отмечено стремительное снижение мировых цен по сравнению с предыдущим сезоном: на пшеницу – на 35%, кукурузу – на 26%, ячмень – на 41%», – подчеркнула официальный представитель МИД России.

«Прогнозируется, что одним из основных поставщиков пшеницы в 2022/23 сельскохозяйственном году станет Россия (45,5 млн т). Украина, как ожидается, поставит только 14,5 млн т (даже меньше Австралии). Это подтверждают эксперты британской The Economist Intelligence Unit. Там отмечают, что cбор пшеницы на Украине в текущем сельхозгоду сократится на 32% по сравнению с 2021/2022 с/х годом до 22,5 млн т. В 2023/24 с/х году данный показатель составит 19 млн т, а объём экспорта упадёт ещё – до 10 млн т», – отметила Захарова.

«Наша страна продолжает ответственно и добросовестно исполнять свои обязательства по международным контрактам в части экспорта товаров аграрно-промышленного комплекса, удобрений, энергоносителей и другой критически важной продукции. Мы прекрасно понимаем, насколько это значимо для социально-экономического развития государств Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока, здоровья, жизни и благополучия народов этих стран. Подтверждением этому служат выдвинутые президентом В.В.Путиным инициативы по безвозмездной передаче нуждающимся десятков тысяч тонн российских удобрений (арестованных в европейских портах), а также зерна (по 25-50 тысяч тонн Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР, Эритрее)», – заключила официальный представитель МИД России.

Москва, Светлана Антонова

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