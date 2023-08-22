Официальная делегация минобороны РФ впервые прибыла в Ливию

Сегодня в Ливию впервые прибыла делегация Минобороны России во главе с заместителем министра обороны РФ генерал-полковником Юнус-Беком Евкуровым по приглашению командующего Ливийской национальной армии маршала Халифа Хавтара.

«Это первый официальный визит российской военной делегации в Ливию, подготовленный по итогам российско-ливийских переговоров в рамках 11-й Московской международной конференции по безопасности и военно-технического форума «Армия-2023». В ходе визита планируется обсуждение перспектив взаимодействия в сфере борьбы с международным терроризмом, а также других вопросов совместных действий», – отметили в российском оборонном ведомстве.

Триполи, Светлана Антонова

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