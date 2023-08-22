Умер знаменитый итальянский певец Тото Кутуньо

Сегодня в Милане умер известный и популярный в 1980-х годах в России итальянский певец и композитор Тото Кутуньо. Как сообщает RaiNews, 80-летний артист скончался около 16:00 местного времени в больнице Сан-Раффаэле.

Менеджер певца Данило Манкузо пояснил, что Кутуньо умер после продолжительной болезни. По его словам, в последние месяцы артисту стало хуже.

Litaliano

Кутуньо прославился в 1980-х песней L'italiano. Его считают одним из самых успешных певцов Италии.

Милан, Светлана Антонова

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