В московском регионе объявлено грозовое предупреждение

В московском регионе объявлено штормовое предупреждение в связи с резким ухудшением погодных условий. В ближайшие часы и до конца суток ожидается дождь, в отдельных районах гроза с порывами ветра с порывами до 15 метров в секунду. Об этом говорится в сообщении регионального главка МЧС.

Спасатели рекомендуют при грозе не прятаться от молнии под одиноко стоящим деревом и высокими металлическими конструкциями.

«Не разговаривайте по телефону: молния иногда попадает в натянутые между столбами провода. Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом с окном, по возможности выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы», – советуют в МЧС.

Москва, Светлана Антонова

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