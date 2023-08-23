Минфин РФ объявил о снятии ограничений на выплату дивидендов иностранным инвесторам

Минфин России и Банк России смягчили ранее установленные ограничения на выплаты дивидендов иностранцам, инвестирующим в российскую экономику. Об этом сообщила пресс-служба министерства финансов РФ.

«Теперь выплата дивидендов (прибыли) иностранным лицам может осуществляться без ограничений, но ее объем не должен превышать размера инвестиций в Россию», – пояснили в ведомстве.

В Минфине уточнили, что в числе условий выплаты дивидендов: инвестирование иностранных кредиторов в российскую экономику, начиная с 1 апреля 2023 года, включая расширение объема производства в России и развитие новых технологий.

Ранее объем выплаты дивидендов не мог превышать 50% от общего размера чистой прибыли предыдущего года при условии выполнения поставленных KPI.

Москва, Светлана Антонова

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