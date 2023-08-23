Трусость и бессильная злоба: МИД России выступил с заявлением о новых атаках киевского режима на гражданские объекты

Новые террористические атаки киевского режима на гражданские объекты в России являются проявлением трусости и бессильной злобы. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, решительно осудив такие действия.

«Видим в таких действиях Киева и его натовских кураторов трусливую попытку в бессильной злобе отыграться на гражданских объектах и мирных жителях за провал так называемого «контрнаступа» и неспособность изменить в свою пользу ситуацию на линии боевого соприкосновения, несмотря на массированную западную помощь», – констатировала Захарова

«Подобные преступные действия неонацистского киевского режима, превратившегося стараниями стран НАТО в инструмент противостояния России, станут предметом самого пристального внимания со стороны правоохранительных органов Российской Федерации», – подчеркнула официальный представитель МИД России.

Напомним, в ночь с 22 на 23 августа киевский режим предпринял очередную попытку атаковать Москву тремя беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Два из них были нейтрализованы системами ПВО над территорией Можайского и Химкинского районов, ещё один попал в строящееся здание комплекса Москва-Сити. В результате воздушного нападения нескольким зданиям был нанесён незначительный ущерб, пострадавших нет.

Утром 23 августа дважды подверглось атаке село Лава в Белгородской области. В результате второй атаки погибли три мирных жителя.

Сегодня днем сообщалось об уничтожении двух украинских беспилотников в Калужской области.

Москва, Светлана Антонова

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