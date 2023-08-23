Суд признал противоправными действия маркетплейса Wildberries по списанию средств клиентов

Подольский городской суд Московской области признал незаконным действия маркетплейса Wildberries по списанию денег за товары с карт, удаленных из личного кабинета клиента. Об этом сегодня сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Тульской области.

В ведомстве пояснили, что в начале 2023 года в региональное управление Роспотребнадзора поступило несколько обращений потребителей с жалобами на действия ООО «Вайлдберриз» в части списания денежных средств в счет оплаты товаров с карт, не имеющих учетной записи в интернет-магазине (удаленные карты).

Аналогичное условие о том, что ООО «Вайлдберриз» оставляет за собой право на списание денежных средств по имеющимся платежным данным, было зафиксировано в Правилах пользования торговой площадкой «Wildberries».

«Вместе с тем, ст. 16 Закона РФ от 07.02.1992г «О защите прав потребителей» установлено, что условия, которые предоставляют владельцу агрегатора право на одностороннее изменение условий обязательства (предмета, цены, срока и иных согласованных с потребителем условий) являются недопустимыми условиями договора, ущемляющими права потребителя», – подчеркнули в Роспотребнадзоре, обратив внимание, что ООО «Вайлдберриз» не является кредитной организацией и, следовательно, не имеет право списывать денежные средства без согласия потребителей.

Данное обстоятельство послужило основанием для предъявления ведомством искового заявления в суд в защиту неопределенного круга потребителей с целью пресечения противоправной деятельности агрегатора. Исковые требования судом удовлетворены.

«Суд признал противоправными в отношении неопределенного потребителей действия ООО «Вайлдберриз», выразившиеся в одностороннем изменении условий обязательства – списание денежных средств за товары по имеющимся платежным данным, не согласованное с потребителями, и обязал прекратить списание денежных средств за товары по имеющимся платежным данным банковских карт, удаленных из личного кабинета», – сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Москва, Светлана Антонова

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