«Осенью будет очень много интересного» – Балицкий раскрыл детали разговора с Путиным об СВО

Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий раскрыл детали разговора с главой государства Владимиром Путиным о перспективах специальной военной операции (СВО). По его словам, осенью можно ожидать «очень много интересного».
Об этом Балицкий сказал в эфире телеканала «Россия 24».
«Что могу сказать после разговора с президентом – внушило мне очень высокое доверие. Я получил подтверждение слов, когда президент сказал: «Мы еще ничего не начинали». И осенью будет очень много интересного», – сказал Балицкий (цитата по РИА «Новости»), говоря о событиях на фронтах специальной военной операции.
Москва, Светлана Антонова
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube