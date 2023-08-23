«Осенью будет очень много интересного» – Балицкий раскрыл детали разговора с Путиным об СВО

Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий раскрыл детали разговора с главой государства Владимиром Путиным о перспективах специальной военной операции (СВО). По его словам, осенью можно ожидать «очень много интересного».

Об этом Балицкий сказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Что могу сказать после разговора с президентом – внушило мне очень высокое доверие. Я получил подтверждение слов, когда президент сказал: «Мы еще ничего не начинали». И осенью будет очень много интересного», – сказал Балицкий (цитата по РИА «Новости»), говоря о событиях на фронтах специальной военной операции.

Москва, Светлана Антонова

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