В БРИКС договорились о расширении блока

Страны БРИКС пришли к согласию по вопросу расширения своего союза. Об этом сообщила министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор.

«Нами достигнуто согласие по вопросу о расширении БРИКС. Нами одобрен документ, который определяет принципы и условия, а также процесс для стран, которые желают стать членами БРИКС», – цитирует слова министра Reuters.

В настоящее время БРИКС объединяет пять государств – Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР.

Накануне саммита организации, который в эти дни проходит в Йоханнесбурге, намерение присоединиться БРИКС выразили 23 государства. В их числе Алжир, Аргентина, Бахрейн, Белоруссия, Боливия, Куба, Египет, Иран, Казахстан, Кувейт, Марокко, Саудовская Аравия, Таиланд, ОАЭ, Венесуэла и Вьетнам.

В поддержку расширения блока высказывались, в том числе в Бразилия и Китай.

Йоханнесбург, Светлана Антонова

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