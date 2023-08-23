Инфляционные ожидания россиян возросли

В августе медианная оценка инфляционных ожиданий россиян на годовом горизонте выросла до 11,5%, а наблюдаемая населением годовая инфляция составила 13,5%. Об этом говорится в материалах Банка России.

В то же время, как отметил регулятор, рост ценовых ожиданий предприятий также ускорился. «Увеличение ценовых ожиданий произошло во всех отраслях. Главными причинами увеличения, по мнению предприятий – участников мониторинга Банка России, стали ослабление рубля и ускоряющийся рост издержек (в том числе удорожание горюче-смазочных материалов). Средний темп прироста отпускных цен, ожидаемый предприятиями в ближайшие три месяца, составил 5,2% в годовом выражении», – сообщил ЦБ.

По данным июльского макроэкономического опроса Банка России, прогноз аналитиков по инфляции на конец 2023 года составил 5,7% (+0,2 п.п. к июню).

Стоит отметить, что, согласно подсчетам Росстата, недельная инфляция в РФ с 15 по 21 августа незначительно замедлилась – до 0,09% с 0,1% неделей ранее. С начала года потребительские цены выросли на 3,62%.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»